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Суперсаб Назаренко и все те же проблемы Ашура. УПЛ. 18 тур. Ингулец - Полесье 0:1
Полесье с трудом, но одолело Ингулец
polissyafc.com
Итак, любимая УПЛ вернулась после долгого зимнего перерыва "Ингулец" в матче 18-го тура принимал "Полесье". Принимал формально, так как клуб из Петрово так и не решил проблемы с аттестацией своего нового стадиона и поэтому игра проходила в Житомире.
Пару слов стоит сказать, в каком состоянии после зимнего перерыва команды подходили к возобновлению сезона.
В двух словах – "Полесье" провело одну из самых сильных трансферных компаний в УПЛ и с новыми силами и перспективами готовилось штурмовать зону еврокубков.
У "Ингульца" же все плохо. Команда Кобина – единственная из УПЛ из-за финансовых проблем не выезжала за границу. Трансферы – потерь больше, чем подписаний, да и последние только из ПФЛ.
В общем, по всем прогнозам, нас ждала битва Давида и Голиафа.
Из новичков в стартовом составе "Ингульца" вышли защитники Катрич и Жовтенко. В атаку был отряжен Волохатый, которому с флангов должны были помогать Могильный и Пушкарев.
У "Полесья" - интереснее. Вернулся в старт Майсурадзе, который хорошо проявил себя на сборах. В центре поля пару составили новички Андриевский и Йосефи, а в нападении вышел дорогостоящий форвард Батиста, за которого зимой клуб заплатил 1.75 млн евро.
В первые 10 минут игры "Ингулец" включился довольно активно. Команда Коюбина старалась прессинговать, огрызалась и пару раз наведалась к владеньям Волынца, явно давая понять, что просто так очки сопернику сегодня не отдаст.
Впрочем, также нужно отметить и некую нервозность молодой обороны номинальных хозяев – пара обрезок на своей половине поля привели к обострениям от "Полесья", но Батиста, хоть и не с самой удобной, но хорошей позиции оба раза дал мимо ворот.
Интересно, что это были последние опасные моменты команды Ашура в первом тайме. Нет, минуты с 15-й житомирская команда прихватила инициативу, завладела мячом вплоть до перерыва, но вот пройти оборону соперника даже чтобы просто обострить у "Полесья" не получалось. Да и оборона "Ингульца" перестала ошибаться, нервы ушли, и петровцы довели первый тайм до нулевой ничьей, которая была совершенно по делу.
Второй тайм стартовал в том же ритме и в том же ключе, как проходил и первый. "Полесье" снова владело инициативой, "Ингулец" все так же, причем довольно успешно, оборонялся. Житомирская команда после перерыва стала больше играть верхом, грузя мяч в чужую штрафную с флангов. Это приносило некоторую нервозность в ряды обороняющихся, но "Ингулец" старался и терпел.
Ключевым в матче стала замена, когда Ашур выпустил в середине тайма Назаренко. И уже через минуту Крушинский идеально отдал между Александру на фланг, Назаренко идеально вырезал на дальнюю, и Батисте оставалось только подставить ногу – 1:0, только подставить ногу.
У "Ингульца" еще было прилично времени, но все таки атаковать – это не отбиваться. Мастерства создать что-то в атаке против "Полесья" у петровцев не хватило.
И все-таки номинальные хозяева могли спасти игру - Волохатый в стиле Рори Дилэпа швырнул аут в чужую штрафную, Малыш выиграл воздух, скинул, и Гаджук с 5-ти метров дал в перекладину! Шанс был упущен.
Итог – 1:0 для "Полесья" при очень тяжелой и не очень впечатляющей игре команды против команды, которая явно ниже классом. Снова житомирскую команду спас всплеск индивидуального мастерства и удачная замена. Как это было очень часто в первом круге.
Вопросы к игре "Полесья" остаются, и вопросов немало. Но, будем смотреть. У Ашура есть кредит доверия, есть куча дорогостоящих по меркам УПЛ игроков. А будет ли поставленная игра – увидим в дальнейшем. Сегодня ее, этой игры, от "Полесья" было немного.
18-й тур УПЛ, сезон 2024/25
22 февраля, Житомир, стадион "Центральный"
Судья: Клим Заброда
"Ингулец" (Петрово) – "Полесье" (Житомир) 0:1
Голы: Батиста (63)
Предупреждения: Бенедюк - Майсурадзе, Сарапий
"Ингулец": Паламарчук, Бенедюк (Скороход 82), Катрич, Малыш, Жовтенко, Лосенко (Фарисеенко, 75), Пятов (Сидоренко, 82), Сад, Волохатый, Могильный (Гаджук, 75), Пушкарев
"Полесье": Волынец, Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Таллес (Гонсалвеш, 83), Андриевский (Мельниченко, 73), Йосефи (Назаренко, 62), Гуцуляк (Пайшао, 83), Крушинский, Батиста (Леднев, 73)
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