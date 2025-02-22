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Александрия - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Александрия - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.02.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги "Александрия" примет "Зарю". В матче первого круга победа осталась за командой из Кировоградской области (2:1).
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В турнирной таблице УПЛ "Александрия" на данный момент занимает вторую строчку, "Заря" - девятую.
Поединок "Александрия" - "Заря" состоится в воскресенье, 23 февраля 2025, на стадионе "Ника". Начало - в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале УПЛ ТВ.
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