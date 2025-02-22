Бывший игрок Миная – о Ярославе Кисиле: Он сыграет именно так, как вы ему скажете

Бывший тренер "Миная" Желько Любенович поделился своими мыслями о кандидате в молодежную сборную Ярославе Киселе.

Мы планировали его оставить в команде. Билет ему пришлось сдать, и он стал игроком нашего клуба. Своим профессионализмом и желанием достичь чего-то серьезного в своей карьере он подкупал во время выступлений в "Минае". Кисель показал это в весенней части сезона 2023/24, когда команда играла в Премьер-лиге, теперь показывает это и в "Черноморце". Он идет правильным путем, и я буду рад видеть его в молодежной сборной.

На каких позициях он обычно играл в "Минае"?

Большой плюс для Ярослава заключается в том, что он может одинаково успешно играть на трех-четырех позициях, преимущественно в обороне. Кисель хорошо играет обеими ногами, и неважно, на какое игровое место его поставите. Он сыграет именно так, как вы ему скажете.

Похоже, что не случайно Ярослав Кисель стал ключевым игроком "Черноморца", к тому же видеть его в своем составе была бы не против и полтавская "Ворскла".

У него действительно заметен большой прогресс. Самым тяжелым для него периодом был тот, когда Ярослав провел год без команды. Когда же он пришел в "Минай", то в первые месяцы работы ему было очень трудно подняться на более высокий уровень. Но Кисель поднялся, почувствовав специфику нашей работы и привыкнув к ней, ему стало намного легче. Стабильно играя, это он демонстрирует сейчас в "Черноморце".