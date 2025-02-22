Шахтер возвращается со сборов в Украину

Вчера донецкий "Шахтер" провел последнюю тренировку в Турции, а сегодня отправился в Украину. Соответствующую фотографию с самолета "горняки" опубликовали у себя в социальных сетях.

Дончане пройдут традиционный путь: сначала самолетом в Польшу, после чего автобусом поедут во Львов.

???? Додому ????????



⚒️ Команда завершила зимові збори в Туреччині та повертається до України! ????#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/Se9Ouyc86M — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 22, 2025

В общей сложности подопечные Пушича провели шесть товарищеских матчей в Турции на двух сборах: по три до и после январских поединков Лиги чемпионов. На счету "Шахтера" пять побед и одна ничья.

Первый официальный матч 2025 года "горняки" проведут 24 февраля против "Левого Берега". Поединок состоится во Львове, а начало запланировано на 18:00.