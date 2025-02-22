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Шахтер возвращается со сборов в Украину

Премьер-лига

Вскоре возобновит официальную часть УПЛ

Шахтер возвращается со сборов в Украину

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Вчера донецкий "Шахтер" провел последнюю тренировку в Турции, а сегодня отправился в Украину. Соответствующую фотографию с самолета "горняки" опубликовали у себя в социальных сетях.

Дончане пройдут традиционный путь: сначала самолетом в Польшу, после чего автобусом поедут во Львов.

В общей сложности подопечные Пушича провели шесть товарищеских матчей в Турции на двух сборах: по три до и после январских поединков Лиги чемпионов. На счету "Шахтера" пять побед и одна ничья.

Первый официальный матч 2025 года "горняки" проведут 24 февраля против "Левого Берега". Поединок состоится во Львове, а начало запланировано на 18:00.

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Шахтер (Донецк)
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Источник:
fcshakhtar
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
22.02.2025 в 15:48
Краще б сиділи сєпари там...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
22.02.2025 в 15:48
Краще б сиділи сєпари там...
Ответить
0
0

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