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Шахтер возвращается со сборов в Украину
Вскоре возобновит официальную часть УПЛ
Фото: ФК Шахтар
Вчера донецкий "Шахтер" провел последнюю тренировку в Турции, а сегодня отправился в Украину. Соответствующую фотографию с самолета "горняки" опубликовали у себя в социальных сетях.
Дончане пройдут традиционный путь: сначала самолетом в Польшу, после чего автобусом поедут во Львов.
???? Додому ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 22, 2025
⚒️ Команда завершила зимові збори в Туреччині та повертається до України! ????#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/Se9Ouyc86M
В общей сложности подопечные Пушича провели шесть товарищеских матчей в Турции на двух сборах: по три до и после январских поединков Лиги чемпионов. На счету "Шахтера" пять побед и одна ничья.
Первый официальный матч 2025 года "горняки" проведут 24 февраля против "Левого Берега". Поединок состоится во Львове, а начало запланировано на 18:00.
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