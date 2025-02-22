Вернидуб – о 0:3 против Вереса: Думали, что все будет хорошо, что обыграем. Но это не работает в футболе

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение своих подопечных в матче 18 тура чемпионата Украины против "Вереса":

“Сложно комментировать. В первую очередь поздравляю "Верес" с победой. Команда ее заслужила. Было видно с первых минут, что соперник заряжен на борьбу, на игру вперед.

Мы вышли на поле немного "академическими". Думали, что все будет хорошо, что обыграем. Но это никогда не работает в футболе. Нужно выходить заряженным на борьбу, тем более что это весенний футбол, мороз.

Ну а главное – ошибки, которые мы допустили. Первый мяч – ошибка, второй мяч – ошибка. То, что мы знали, разбирали. Ни в коем случае нельзя нашим крайним защитникам отдавать в центр, потому что “Верес” очень прилично прессингует, разбирает. Только и ждет, делает эту ловушку – отбор и контратака, гл. Ну, а третий мяч – это уже такое, стандарт. “Верес” был быстрее и добил этот мяч, поэтому 3:0.

Хотя моменты были и у нас, но мы их не использовали. Думаю, ребята все понимают, нужно анализировать, посмотреть игру. Как говорится, когда проиграют – проигрывает тренер, а если выиграет, то выигрывает команда. Так что я на себя это возьму сегодня. Где-то не доработали, моя ошибка”, – сказал Вернидуб в эфире УПЛ ТВ.