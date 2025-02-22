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Воспитанник Шахтера сменил Александрию на Рух
Имеет шанс дебютировать уже сегодня, 22-го февраля
shakhtar.com
Воспитанник "Шахтера" Владислав Погорелый перебрался в "Рух". Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.
Новичок львовян будет иметь шанс дебютировать за команду уже сегодня, 22-го февраля, в матче 18-го тура УПЛ против ЛНЗ.
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Владислав Погорелый перебрался в "Александрию" в августе 2023-го года, а перед тем выступал в УПЛ за луганскую "Зарю". В целом имеет в активе 32 матча на высшем уровне украинского футбола, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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ssl2001 (ДНІПРО)
22.02.2025 в 17:33
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