Воспитанник Шахтера сменил Александрию на Рух

Воспитанник "Шахтера" Владислав Погорелый перебрался в "Рух". Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

Новичок львовян будет иметь шанс дебютировать за команду уже сегодня, 22-го февраля, в матче 18-го тура УПЛ против ЛНЗ.

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Владислав Погорелый перебрался в "Александрию" в августе 2023-го года, а перед тем выступал в УПЛ за луганскую "Зарю". В целом имеет в активе 32 матча на высшем уровне украинского футбола, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.