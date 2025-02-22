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Воспитанник Шахтера сменил Александрию на Рух

Премьер-лига

Имеет шанс дебютировать уже сегодня, 22-го февраля

Воспитанник Шахтера сменил Александрию на Рух

shakhtar.com

Новина українською

Воспитанник "Шахтера" Владислав Погорелый перебрался в "Рух". Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

Новичок львовян будет иметь шанс дебютировать за команду уже сегодня, 22-го февраля, в матче 18-го тура УПЛ против ЛНЗ.

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Владислав Погорелый перебрался в "Александрию" в августе 2023-го года, а перед тем выступал в УПЛ за луганскую "Зарю". В целом имеет в активе 32 матча на высшем уровне украинского футбола, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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ФК Александрия Рух (Львов) эксклюзив UA-Футбол Владислав Погорелый
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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ssl2001 (ДНІПРО)
22.02.2025 в 17:33
Ніякий футбол. Відверто гівняна трансляція з камерами навпроти сонця. Постійні засвіти на пів екрана. Невже неможливо камери встановити на іншу трибуну? Жах
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Комментарии 1
ssl2001 (ДНІПРО)
22.02.2025 в 17:33
Ніякий футбол. Відверто гівняна трансляція з камерами навпроти сонця. Постійні засвіти на пів екрана. Невже неможливо камери встановити на іншу трибуну? Жах
Ответить
0
0

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