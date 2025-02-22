Защитник "Полесья" пропустит матч против "Оболони".

На 57-й минуте "Ингулец" пошёл в атаку. Защитник "Полесья" Эдуард Сарапий, будучи в центре поля подставил ногу, об которую споткнулся и упал футболист "хозяев". Судья дал Сарапию жёлтую карточку.

Это четвёртая жёлтая карточка защитника в сезоне и он пропустит матч против "Оболони".

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На момент написания новости, "Полесье" обыгрывает "Ингулец" со счётом 1:0.