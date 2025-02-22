Полесье открыло счёт в матче против Ингульца. Видео дебютного гола

"Полесье" открыло счёт в матче против "Ингульца".

Алексей Гуцуляк с центра поля отдал мяч в штрафную "Ингульца". Там его подхватил Александр Назаренко и отдал передачу на Факундо Батисту.

Новичок забил и это его дебютный гол за "Полесье".

Видео гола

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Напомним, Факундо Батиста перешёл в "Полесье" зимой из мексиканского "Некаста" за 1,75 млн евро.

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