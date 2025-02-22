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Стали известны стартовые составы на матч Рух - ЛНЗ

Премьер-лига

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени

Стали известны стартовые составы на матч Рух - ЛНЗ

Фото - upl.ua

Новина українською

"Рух" примет на своем поле "ЛНЗ". Первый матч этого сезона УПЛ между этими командами закончился победой "ЛНЗ" со счетом 3:1.

Команды выйдут в таких стартовых составах:

"Рух": Ледвий - Слюсар, Дидык, Холод - Роман, Пидгурский, Эдсон, Лях - Тлумчак, Климчук, Карабин

"ЛНЗ": Кучеренко - Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев - Кушниренко, Танковский, Яшари, Молло, Эйнел - Момо

"Рух" проиграл свой последний домашний матч УПЛ против "Оболони" 1:3. "ЛНЗ" же не побеждает в УПЛ уже 5 матчей подряд.

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К началу матча "Рух" занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 23 балла в первой части сезона. "ЛНЗ" - 10-е с 19-ю баллами.

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алексей Полищук
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