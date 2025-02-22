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Автор забитого гола Полесья поделился впечатлениями от дебютной игры

Премьер-лига

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Автор забитого гола Полесья поделился впечатлениями от дебютной игры

Фото: ФК Полісся

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Автор забитого гола "Полесья" поделился впечатлениями от дебютной игры за клуб против "Ингульца".

Факундо Батиста в интервью УПЛ ТВ рассказал о впечатлениях от дебюта, погодных условиях и забитом голе.

Факундо, поздравляем Вас с победой. Сегодня вы герой матча. Такой дебют вы себе ожидали?

Да, для меня это очень счастливый момент, моя первая игра с "Полесьем". Я очень такой счастливый, что забил первый мяч. Это очень важный для меня забитый и что команда победила

Как вам погода сегодняшняя?

Эта температура тяжелая для меня. Потому что в Уругвае всегда жарко и нет такой температуры как в Украине, но со временем буду адаптироваться.

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В своем первом интервью вы отмечали, что уровень чемпионата Украины очень высокий. Как вам игра против последней команды Премьер-Лиги?

Это был очень насыщенный и тяжелый матч. Они играли очень плотно с нами. Также нам помогло, что мы работали и наши замены

Сегодня у вас было не так много моментов на поле. Чувствовали, что этот момент все же придет и вы сможете забить?

Я был спокоен, потому что знал, что этот мяч точно придет. Нужно всегда быть спокойным, потому что всегда будет этот момент и он придет.

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Напомним, что Факундо Батиста присоединился к "Полесью" в зимнее трансферное окно из "Некаксы" за 1,75 млн евро.

"Полесье" победило "Ингулец" со счетом 1:0. Сейчас житомирский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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