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Автор забитого гола Полесья поделился впечатлениями от дебютной игры
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Фото: ФК Полісся
Автор забитого гола "Полесья" поделился впечатлениями от дебютной игры за клуб против "Ингульца".
Факундо Батиста в интервью УПЛ ТВ рассказал о впечатлениях от дебюта, погодных условиях и забитом голе.
Факундо, поздравляем Вас с победой. Сегодня вы герой матча. Такой дебют вы себе ожидали?
Да, для меня это очень счастливый момент, моя первая игра с "Полесьем". Я очень такой счастливый, что забил первый мяч. Это очень важный для меня забитый и что команда победила
Как вам погода сегодняшняя?
Эта температура тяжелая для меня. Потому что в Уругвае всегда жарко и нет такой температуры как в Украине, но со временем буду адаптироваться.
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В своем первом интервью вы отмечали, что уровень чемпионата Украины очень высокий. Как вам игра против последней команды Премьер-Лиги?
Это был очень насыщенный и тяжелый матч. Они играли очень плотно с нами. Также нам помогло, что мы работали и наши замены
Сегодня у вас было не так много моментов на поле. Чувствовали, что этот момент все же придет и вы сможете забить?
Я был спокоен, потому что знал, что этот мяч точно придет. Нужно всегда быть спокойным, потому что всегда будет этот момент и он придет.
Напомним, что Факундо Батиста присоединился к "Полесью" в зимнее трансферное окно из "Некаксы" за 1,75 млн евро.
"Полесье" победило "Ингулец" со счетом 1:0. Сейчас житомирский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги.
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