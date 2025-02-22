На УПЛ ТБ назвали первых гостей нового еженедельного шоу.

На первый выпуск телепроекта "Футбол 360" придут трое гостей: комментаторы Виктор Вацко и Роман Бебех, а также тренер Олег Лужный.

Продюсеры обещают, что шоу станет центральным и будет содержать аналитику, эксклюзивы, дискуссии и самые "горячие" моменты недели.

Программа начнётся в воскресенье 23 февраля в 20:00 по киевскому времени.

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Напомним, что на УПЛ ТБ также появился "Центр футбольных новостей". Эти проекты стали возможны благодаря партнёрству УПЛ ТБ с Megogo и Setanta Sports.