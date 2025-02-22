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ЛНЗ на первых минутах открыл счёт в матче с Рухом. Видео гола
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Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube
"ЛНЗ" на первых минутах открыл счёт в матче с «Рухом».
Блестящая контратака удалась футболистам "ЛНЗ" уже на 3-й минуте встречи.
Гости стремительно выбежали от своих ворот после неудачного углового в исполнении Руха, в итоге Танковский в касание замкнул прострел Яшари.
Видео гола:
Это дебютный гол Вячеслава Танковского за черкасский клуб. Полузащитниук перешёл в "ЛНЗ" зимой в качестве свободного агента.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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