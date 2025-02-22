ЛНЗ на первых минутах открыл счёт в матче с Рухом. Видео гола

"ЛНЗ" на первых минутах открыл счёт в матче с «Рухом».

Блестящая контратака удалась футболистам "ЛНЗ" уже на 3-й минуте встречи.

Гости стремительно выбежали от своих ворот после неудачного углового в исполнении Руха, в итоге Танковский в касание замкнул прострел Яшари.

Видео гола:

Это дебютный гол Вячеслава Танковского за черкасский клуб. Полузащитниук перешёл в "ЛНЗ" зимой в качестве свободного агента.