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Динамо - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.02.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Центральный матч тура и битва между Киевом и Львовом. Первый матч в этом сезоне остался за "бело-синими". На этот же раз хозяином противостояния выступит именно столичный коллектив.

"Динамо" скромно провело зимнюю трансферную кампанию и по сути никем не усилилось. В свою очередь, "Карпаты" подписали нескольких ключевых исполнителей "Руха".

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  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 18-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 Динамо"Динамо" - "Карпаты" Карпатисостоится в воскресенье, 23-го февраля 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Рух - ЛНЗ
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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