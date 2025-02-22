Динамо - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Центральный матч тура и битва между Киевом и Львовом. Первый матч в этом сезоне остался за "бело-синими". На этот же раз хозяином противостояния выступит именно столичный коллектив.

"Динамо" скромно провело зимнюю трансферную кампанию и по сути никем не усилилось. В свою очередь, "Карпаты" подписали нескольких ключевых исполнителей "Руха".

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 18-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Динамо" - "Карпаты" состоится в воскресенье, 23-го февраля 2025-го года, в 18:00 . Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Рух - ЛНЗ Смотреть трансляцию