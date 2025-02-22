Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.02.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати Львів
Центральный матч тура и битва между Киевом и Львовом. Первый матч в этом сезоне остался за "бело-синими". На этот же раз хозяином противостояния выступит именно столичный коллектив.
"Динамо" скромно провело зимнюю трансферную кампанию и по сути никем не усилилось. В свою очередь, "Карпаты" подписали нескольких ключевых исполнителей "Руха".
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 18-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Динамо" - "Карпаты" состоится в воскресенье, 23-го февраля 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- По не футбольным причинам. Неожиданный штраф от Динамо для Эдуардо Герреро
- Трубин пропустит два следующих матча Бенфики – СМИ
- Лунин может сменить основного кипера в английском гранде, – El Gol Digital
- Вацко: У Динамо нет ни денег, ни опций. В клубе понимают, что такой шанс выиграть чемпионский титул может быть нескоро
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Таловеров провёл матч Чемпионшипа против Кардиффа. Какие оценки получил украинец?