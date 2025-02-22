Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На домашнем поле. Полесье прервало безпобедную гостевую серию
К счастью, непродолжительную
Фото: ФК Полісся
"Полесье" прервало безпобедную гостевую серию.
В номинально выездном матче против "Ингульца", "Полесье" прервало 4-х матчевую безпобедную серию.
Футболисты житомирского клуба в последних матчах сыграли вничью с "Рухом" и проиграли "Кривбассу", "Динамо" и "Александрии".
До сегодняшнего матча "Полесье" побеждало "Карпаты" в сентябре 2024 года.
Гол за житомирский клуб забил дебютант Факундо Батиста. Видео забитого гола смотрите на сайте.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сейчас "Полесье" занимает пятое место, набрав 30 баллов в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- УПЛ. Кривбасс – Верес 0:3. Разгром не по игре
- Трубин пропустит два следующих матча Бенфики – СМИ
- Лунин может сменить основного кипера в английском гранде, – El Gol Digital
- Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- По не футбольным причинам. Неожиданный штраф от Динамо для Эдуардо Герреро