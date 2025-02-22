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На домашнем поле. Полесье прервало безпобедную гостевую серию

Премьер-лига

К счастью, непродолжительную

На домашнем поле. Полесье прервало безпобедную гостевую серию

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" прервало безпобедную гостевую серию.

В номинально выездном матче против "Ингульца", "Полесье" прервало 4-х матчевую безпобедную серию.

Футболисты житомирского клуба в последних матчах сыграли вничью с "Рухом" и проиграли "Кривбассу", "Динамо" и "Александрии".

До сегодняшнего матча "Полесье" побеждало "Карпаты" в сентябре 2024 года.

Гол за житомирский клуб забил дебютант Факундо Батиста. Видео забитого гола смотрите на сайте.

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Сейчас "Полесье" занимает пятое место, набрав 30 баллов в турнирной таблице.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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