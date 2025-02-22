На домашнем поле. Полесье прервало безпобедную гостевую серию

"Полесье" прервало безпобедную гостевую серию.

В номинально выездном матче против "Ингульца", "Полесье" прервало 4-х матчевую безпобедную серию.

Футболисты житомирского клуба в последних матчах сыграли вничью с "Рухом" и проиграли "Кривбассу", "Динамо" и "Александрии".

До сегодняшнего матча "Полесье" побеждало "Карпаты" в сентябре 2024 года.

Гол за житомирский клуб забил дебютант Факундо Батиста. Видео забитого гола смотрите на сайте.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас "Полесье" занимает пятое место, набрав 30 баллов в турнирной таблице.