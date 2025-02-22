УПЛ. Рух - ЛНЗ 0:1. Академический, но успешный старт Григорчука

Хозяева вошли в игру ужасно. В анонсе этой встречи мы гадали насколько сильно скажутся кадровые потери "Руха". Спойлер - очень сильно. Ноль ударов по воротам ЛНЗ за весь первый тайм максимально "ярко" описывают дефицит креатива львовян после ухода сразу нескольких ключевых исполнителей атакующей линии в "Карпаты".

Черкасчане же наоборот вышли очень заряженными на это противостояние и сумели открыть счет уже на 3-й минуте. Из-за неудачного розыгрыша углового "желто-черные" напоролись на идеальную контру. Как по методичке. Яшари выкатил в центр, а новоиспеченный хавбек гостей результативно замкнул передачу от представителя Косово.

Невооруженным глазом было заметно, что Вячеслав невероятно соскучился по футболу. Как-никак первый матч в этом сезоне! Танковский был очень вовлечен в игру своей команды и чаще других оказывался в эпицентре событий.

ЛНЗ спокойно контролировал ход игры и не боялся отдавать мяч подопечным Виталия Пономарева. Потому что последние банально не знали что с этим кожаным делать... Со стороны хозяев в первые 45 минут можно было увидеть только хаос и определенную даже неуклюжесть в комбинационных действиях.

Свой отпечаток на характере противостояния также оставила довольно морозная погода в городе Льва. Мяч был достаточно "дубовым", а физические стыки - очень болезненными для игроков.

Во второй тайм также лучше вошел именно ЛНЗ. Футболисты Романа Григорчука были максимально близкими к тому, чтобы уже на старте второй половины удвоить преимущество в счете. Однако, Эйнел слишком затянул с принятием решения и попал в перекладину.

В конце концов, этот звон каркаса ворот после выстрела кабовердиеца разбудил хозяев. После этого "Рух" начал действовать значительно активнее и предлагать что-то интересное впереди. Потому что до этого было прям грустно. В частности, положительный эффект в игру львовян принесла тройная замена от Пономарева сразу после перерыва.

А вот ЛНЗ с течением времени начал допускать определенные разрывы и свободные зоны за своими спинами. То ли усталость начала давать о себе знать, то ли банально выплыли умело замаскированные до этого проблемы. Тем не менее, моменты в последней трети матча значительно чаще создавал именно "Рух".

Хозяева даже начали создавать что-то типа давления, хотя и полноценным штурмом ворот Кучеренко назвать это сложно. Поскольку, хоть и "Рух" ближе к концовке перехватил инициативу, но в то же время не покидало четкое ощущение, что команда Григорчука контролировала ход событий на поле.

Замены коуча львовян однозначно сработали. Мы увидели другой "Рух" во втором тайме, однако установить паритет на табло хозяевам так и не удалось. "Желто-черным" никак не удавалось растянуть линии ЛНЗ - очень грамотно позиционно действовали черкасцы.

Провести второй мяч гостей мог вышедший на замену свеженький Пасич, но как такового акцентированного и сильного удара не получилось - Ледвий без проблем проверил этот удар на угловой. Свой шанс на последних секундах компенсированного времени имел также "Рух". Притула оказался перед практически пустыми воротами, но не поверил своему счастью.

Григорчук стартует на новом посту успешно, а его ЛНЗ хоть и одержал достаточно сухую и методичную победу, но вполне заслуженную.

Фото медиацентра ФК "Рух"

18-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 22-е февраля

Львов, "Арена Львов"

"Рух" - ЛНЗ 0:1

Гол: Танковский 3

"Рух": Ледвий - Роман, Слюсар (Притула 76), Холод, Лях - Пидгурский (Рябов 46), Дидык, Эдсон (Пастух 46) - Тлумак (Слюбик 46), Климчук (Погорелый 69), Карабин.

Запасные: Ванивский, Турко, Слюбик, Китела, Ременяк, Рябов, Рунич, Притула, Пастух, Погорелый.

Главный тренер: Виталий Пономарев (желтая карточка - 80)

ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев - Кушниренко, Яшари, Танковский - Молло (Топалов 83), Момо, Эйнел (Пасич 76).

Запасные: Самойленко, Пеньков, Салиху, Каплиенко, Г. Пасич, Ноникашвили, Авагимян, Бойко, Топалов, Наумец, Халайла, Якименко.

Главный тренер: Роман Григорчук.

Предупреждения: Яшари 45, Молло 48, Драмбаев 62.

Арбитр: Райда Михаил.