Дебютный гол новичка волков решил судьбу встречи. Ингулец – Полесье 0:1. Обзор матча

Фаворит поединка долгое время не мог открыть счет. Все изменилось с выходом Александра Назаренко во втором тайме. Он практически сразу оформил ассист на Факундо Батисту. Уругвайский форвард забил свой первый мяч в дебютной официальной встрече в составе житомирского клуба. Василий Кобин решил пойти в ва-банк и произвел 5 замен, но они не помогли набрать очки.

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Смотрите обзор матча 18 тура УПЛ

Житомир. Центральный стадион, 700 зрителей

Ингулец – Полесье 0:1

Гол: Батиста, 63