  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дебютный гол новичка волков решил судьбу встречи. Ингулец – Полесье 0:1. Обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дебютный гол новичка волков решил судьбу встречи. Ингулец – Полесье 0:1. Обзор матча

Премьер-лига

Стая начинает год с победы

Дебютный гол новичка волков решил судьбу встречи. Ингулец – Полесье 0:1. Обзор матча

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Фаворит поединка долгое время не мог открыть счет. Все изменилось с выходом Александра Назаренко во втором тайме. Он практически сразу оформил ассист на Факундо Батисту. Уругвайский форвард забил свой первый мяч в дебютной официальной встрече в составе житомирского клуба. Василий Кобин решил пойти в ва-банк и произвел 5 замен, но они не помогли набрать очки.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 18 тура УПЛ

Житомир. Центральный стадион, 700 зрителей

Ингулец – Полесье 0:1

Гол: Батиста, 63

По теме
yellow-arrow
Динамо - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
На домашнем поле. Полесье прервало безпобедную гостевую серию
yellow-arrow
ЛНЗ на первых минутах открыл счёт в матче с Рухом. Видео гола
Ингулец (Петрово) Полесье (Житомир) Факундо Батиста
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости