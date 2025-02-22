Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дебютный гол новичка волков решил судьбу встречи. Ингулец – Полесье 0:1. Обзор матча
Стая начинает год с победы
Фото: ФК Полісся
Фаворит поединка долгое время не мог открыть счет. Все изменилось с выходом Александра Назаренко во втором тайме. Он практически сразу оформил ассист на Факундо Батисту. Уругвайский форвард забил свой первый мяч в дебютной официальной встрече в составе житомирского клуба. Василий Кобин решил пойти в ва-банк и произвел 5 замен, но они не помогли набрать очки.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 18 тура УПЛ
Житомир. Центральный стадион, 700 зрителей
Гол: Батиста, 63
Популярное сейчас
- УПЛ. Кривбасс – Верес 0:3. Разгром не по игре
- Трубин пропустит два следующих матча Бенфики – СМИ
- Лунин может сменить основного кипера в английском гранде, – El Gol Digital
- Успешный старт Черноморца. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Забил звездный новичок. Верес громит Кривбасс со счетом 3:0 – ВИДЕО