Где сейчас играют бывшие легионеры Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Сегодня мы предлагаем вспомнить бывших легионеров донецкого "Шахтера", пройдя наш квиз.

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Будет дан футболист, а вам нужно из трех вариантов выбрать клуб, где он сейчас играет.