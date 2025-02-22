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Где сейчас играют бывшие легионеры Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Где сейчас играют бывшие легионеры Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы предлагаем вспомнить бывших легионеров донецкого "Шахтера", пройдя наш квиз.

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Будет дан футболист, а вам нужно из трех вариантов выбрать клуб, где он сейчас играет.

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