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Черкасская команда близится к топ-6. Рух – ЛНЗ 0:1. Обзор матча
Удачный старт Романа Григорчука
Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube
"Фиолетовые" забили быстрый мяч, который оказался решающим. Хозяева после перерыва использовали все замены, чтобы спасти встречу, но счет остался неизменным.
"Желто-черные" пока находятся на седьмой позиции (23 балла). 2 марта команда поедет в столицу к "Заре". Черкасский клуб поднимается на 9 месте (22 очка) и в пятницу подопечные Григорчука снова будут играть во Львове – на этот раз уже с "Карпатами".
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Львов. Арена Львов
Гол: Танковский, 3
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