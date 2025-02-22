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Черкасская команда близится к топ-6. Рух – ЛНЗ 0:1. Обзор матча

Премьер-лига

Удачный старт Романа Григорчука

Черкасская команда близится к топ-6. Рух – ЛНЗ 0:1. Обзор матча

Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube

Новина українською

"Фиолетовые" забили быстрый мяч, который оказался решающим. Хозяева после перерыва использовали все замены, чтобы спасти встречу, но счет остался неизменным.

"Желто-черные" пока находятся на седьмой позиции (23 балла). 2 марта команда поедет в столицу к "Заре". Черкасский клуб поднимается на 9 месте (22 очка) и в пятницу подопечные Григорчука снова будут играть во Львове – на этот раз уже с "Карпатами".

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Смотрите обзор матча 18 тура УПЛ

Львов. Арена Львов

Рух – ЛНЗ 0:1

Гол: Танковский, 3

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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