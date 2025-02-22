Премьер-лига
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Александрия - Заря: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Результаты пишите в комментариях
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
23 февраля "Александрия" в 18-м туре УПЛ 2024/25 на своем поле сыграет против "Зари".
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Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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