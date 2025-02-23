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Шахтер – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура УПЛ
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Лівий берег
UA-Футбол организует комментарий поединка 18-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и "Левым берегом".
Один из претендентов на золотые медали первенства принимает одного из аутсайдеров и претендентов на даунгрейд в Первую лигу. Тем не менее, нотка интриги в УПЛ живет всегда, особенно после зимнего перерыва. Кто из новичков "Шахтера" выйдет в старте? Сумеют ли "горняки" оперативно обеспечить себе результат? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 24 февраля – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Тарас Вархоляк
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