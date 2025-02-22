Вернидуб – о 0:3 с Вересом: Нам дали пощечину по одному месту. Это моя ошибка. Прошу не винить футболистов

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб проанализировал игру против "Вереса", в которой его команда потерпела поражение 0:3.

“Поздравляю город Ровно и “Верес” с победой. Они этого заслужили. По тому желанию и уровню заряженности, с которыми они выходили на поле, было заметно, что они будут сражаться за победу. Мы выходили играть в другой футбол – академический. Такой футбол в весенней части сезона не пройдет. Это моя ошибка. Поэтому прошу не винить футболистов.

Все три пропущенных мяча – это детские ошибки. Особенно – первый. Здесь нечего даже комментировать”.