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Вернидуб – о 0:3 с Вересом: Нам дали пощечину по одному месту. Это моя ошибка. Прошу не винить футболистов
Наставник коллектива прокомментировал проигрыш красно-черным
ФК "Верес" / Автор невідомий
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб проанализировал игру против "Вереса", в которой его команда потерпела поражение 0:3.
“Поздравляю город Ровно и “Верес” с победой. Они этого заслужили. По тому желанию и уровню заряженности, с которыми они выходили на поле, было заметно, что они будут сражаться за победу. Мы выходили играть в другой футбол – академический. Такой футбол в весенней части сезона не пройдет. Это моя ошибка. Поэтому прошу не винить футболистов.
Все три пропущенных мяча – это детские ошибки. Особенно – первый. Здесь нечего даже комментировать”.
"Повлиял ли на результат фактор переноса игры из Кривого Рога в Ровно? Мы должны быть готовы к этому. В первом военном чемпионате мы вообще не могли играть в Кривом Роге. Во Львове, Киеве, Ужгороде играли. Поэтому это не самое главное. Если мы хотим достигать каких-либо целей – нужно за это бороться.
У нас сегодня был шанс, но мы его не использовали. Сегодня нам дали пощечину по одному месту. Нужно этот матч разбирать и стараться не повторять такие ошибки”, – заявил тренер.
1 марта "Кривбасс" будет играть с "Ингульцом".
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