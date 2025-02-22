  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шандрук: По одному туру рано делать выводы. Клуб не ожидал, что придется играть дома сегодня
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шандрук: По одному туру рано делать выводы. Клуб не ожидал, что придется играть дома сегодня

Премьер-лига

Ровенская команда удачно начала вторую часть сезона

Шандрук: По одному туру рано делать выводы. Клуб не ожидал, что придется играть дома сегодня

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук поделился эмоциями от уверенной победы над "Кривбассом".

"Одну из ключевых ролей в сегодняшней игре сыграл фактор своего поля. Атмосфера домашнего поля, болельщики. О чем еще мечтать? Это стечение обстоятельств, которое точно сыграло нам на пользу. Как только мы узнали о возможности сыграть этот матч на своем поле – сразу приложили максимум усилий, чтобы все организовать.

Нам тоже было непросто. Клуб не ожидал, что придется играть дома сегодня и готовить поле. Благодарю за это нашего агронома Олега Бибикова. Он даже позволил нам немного потренироваться здесь перед игрой. Потому что, после возвращения из Турции, я был категорически против предматчевых тренировок на синтетике”.

Читайте такжеШандрук: Я сторонник того, что на сборах нужно всегда играть с сильными соперниками

"Сегодня мы неплохо выглядели физически. Хорошую работу проделали на сборах. "Кривбасс" всегда выделялся физическими качествами, но мы хорошо выглядели на их фоне. Это меня радует. Хорошие несколько сейвов сделал Кожухарь. Хорошо защищалась вся команда. Но он очень надежно отыграл, организовывал оборону.

По одному туру рано делать выводы, стали ли мы сильнее. Для нас эта победа очень важна в плане психологии. Но выводы будем делать, вероятно, уже во время международной паузы. "Кривбасс" тоже имел несколько моментов в первом тайме. Если бы они их реализовали – все могло быть по-другому”.

Читайте такжеОскорбил клуб. Шандрук подтвердил, что Верес расстался с игроком из-за его интервью

“Игорь Харатин – это точно усиление для нас. Даже если бы он сегодня не забил. У него хороший футбольный бекграунд, он максимально мотивирован.

Почему не сыграл Степанюк? У него температура, он заболел”, – рассказал тренер.

2 марта "красно-черные" будут принимать "Колос".

По теме
yellow-arrow
Ашур: Первая игра. Давление, ожидание, желание… Всем нужно адаптироваться к погодным условиям
yellow-arrow
Виталий Пономарев: Второй тайм команда провела значительно лучше, но в целом результат закономерен
yellow-arrow
Вернидуб – о 0:3 с Вересом: Нам дали пощечину по одному месту. Это моя ошибка. Прошу не винить футболистов
Олег Шандрук Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Верес
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости