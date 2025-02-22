Шандрук: По одному туру рано делать выводы. Клуб не ожидал, что придется играть дома сегодня

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук поделился эмоциями от уверенной победы над "Кривбассом".

"Одну из ключевых ролей в сегодняшней игре сыграл фактор своего поля. Атмосфера домашнего поля, болельщики. О чем еще мечтать? Это стечение обстоятельств, которое точно сыграло нам на пользу. Как только мы узнали о возможности сыграть этот матч на своем поле – сразу приложили максимум усилий, чтобы все организовать. Нам тоже было непросто. Клуб не ожидал, что придется играть дома сегодня и готовить поле. Благодарю за это нашего агронома Олега Бибикова. Он даже позволил нам немного потренироваться здесь перед игрой. Потому что, после возвращения из Турции, я был категорически против предматчевых тренировок на синтетике”.

"Сегодня мы неплохо выглядели физически. Хорошую работу проделали на сборах. "Кривбасс" всегда выделялся физическими качествами, но мы хорошо выглядели на их фоне. Это меня радует. Хорошие несколько сейвов сделал Кожухарь. Хорошо защищалась вся команда. Но он очень надежно отыграл, организовывал оборону. По одному туру рано делать выводы, стали ли мы сильнее. Для нас эта победа очень важна в плане психологии. Но выводы будем делать, вероятно, уже во время международной паузы. "Кривбасс" тоже имел несколько моментов в первом тайме. Если бы они их реализовали – все могло быть по-другому”.

“Игорь Харатин – это точно усиление для нас. Даже если бы он сегодня не забил. У него хороший футбольный бекграунд, он максимально мотивирован. Почему не сыграл Степанюк? У него температура, он заболел”, – рассказал тренер.

2 марта "красно-черные" будут принимать "Колос".