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Виталий Пономарев: Второй тайм команда провела значительно лучше, но в целом результат закономерен
Поражение в домашнем матче
Фото - fcruhlviv.com
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение своей команды от "ЛНЗ" (0:1).
"К сожалению, не удалось достичь положительного результата. "Рух" в силу понятных обстоятельств не мог качественно подготовиться к этому матчу. Не хочется оправдывать команду, но вчера четверо игроков провели только первую свою тренировку после болезни. Трудно было выбрать стартовый состав на эту игру и тренерский штаб несколько ошибся с этим выбором на некоторых позициях.
Болезнь повлияла на состояние ребят. После гриппа организм человека истощен и нужно время, чтобы восстановиться и вернуть оптимальные кондиции. Почти все игроки основного состава за последнюю неделю успели переболеть: Климчук, Слюбик, Горин из-за этого не мог играть, Карабин, Пидгурский, Клайвер, Дидык и другие футболисты.
Результат игры закономерен, хотя второй тайм "Рух" провел достаточно неплохо - мы имели преимущество и могли вырвать ничью. По моему мнению, мы доминировали во второй половине игры, но нам не хватило последнего удара. Думаю, если бы команда была функционально готовой, то результат и игра были бы совсем другими", - сказал Пономарев.
Добавим, что сейчас "Рух" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ с 23 очками.
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