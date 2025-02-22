Виталий Пономарев: Второй тайм команда провела значительно лучше, но в целом результат закономерен

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение своей команды от "ЛНЗ" (0:1).

"К сожалению, не удалось достичь положительного результата. "Рух" в силу понятных обстоятельств не мог качественно подготовиться к этому матчу. Не хочется оправдывать команду, но вчера четверо игроков провели только первую свою тренировку после болезни. Трудно было выбрать стартовый состав на эту игру и тренерский штаб несколько ошибся с этим выбором на некоторых позициях.

Болезнь повлияла на состояние ребят. После гриппа организм человека истощен и нужно время, чтобы восстановиться и вернуть оптимальные кондиции. Почти все игроки основного состава за последнюю неделю успели переболеть: Климчук, Слюбик, Горин из-за этого не мог играть, Карабин, Пидгурский, Клайвер, Дидык и другие футболисты.

Результат игры закономерен, хотя второй тайм "Рух" провел достаточно неплохо - мы имели преимущество и могли вырвать ничью. По моему мнению, мы доминировали во второй половине игры, но нам не хватило последнего удара. Думаю, если бы команда была функционально готовой, то результат и игра были бы совсем другими", - сказал Пономарев.