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Ашур: Первая игра. Давление, ожидание, желание… Всем нужно адаптироваться к погодным условиям

Премьер-лига

Главный тренер Полесья доволен счетом

Ашур: Первая игра. Давление, ожидание, желание… Всем нужно адаптироваться к погодным условиям

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Наставник "волков" прокомментировал победу над аутсайдером.

"Первая игра. Давление, которое никуда не девается. Ожидания, желания… Всем нужно адаптироваться к погодным условиям. Но стоит отдать должное сопернику. Они делали все, чтобы мешать, навязывать вязкую игру и в определенных эпизодах это удавалось.

Много борьбы, много моментов, где мы должны принимать лучшие решения, чтобы было больше остроты и возможностей для завершения. В перерыве некоторые детали проговорили. Во втором тайме была более целостная игра. "Ингульцу" нечего терять, поэтому они с отдачей работают каждый матч".

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“Факундо навязывал постоянно борьбу один на один против защитника, были эпизоды, где он выигрывал. Мог еще забивать. Рад, что он нашел свой шанс. Нам нужен нападающий, который будет создавать подобные возможности для себя, отзываться и завершать прострелы партнеров. Андриевский провел достаточно качественную игру. Есть еще достаточно пространства для улучшения взаимодействия между собой, но это вопрос времени.

Назаренко после болезни ищет оптимальную форму. Вышел очень удачно. Нам бы хотелось таких ритмичных атак побольше, но соперник этого точно не хочет. Это был эпизод, повлиявший на игру. Допускаю, что ожидали по счету что-то невероятное. Можем радоваться победе, учитывая результаты конкурентов", – заявил тренер.

28 февраля "стая" приедет к "Оболони".

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Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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