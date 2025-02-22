Ашур: Первая игра. Давление, ожидание, желание… Всем нужно адаптироваться к погодным условиям

Наставник "волков" прокомментировал победу над аутсайдером.

"Первая игра. Давление, которое никуда не девается. Ожидания, желания… Всем нужно адаптироваться к погодным условиям. Но стоит отдать должное сопернику. Они делали все, чтобы мешать, навязывать вязкую игру и в определенных эпизодах это удавалось.

Много борьбы, много моментов, где мы должны принимать лучшие решения, чтобы было больше остроты и возможностей для завершения. В перерыве некоторые детали проговорили. Во втором тайме была более целостная игра. "Ингульцу" нечего терять, поэтому они с отдачей работают каждый матч".