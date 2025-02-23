Танковский: Я полгода просидел дома. Хотел играть за границей, но не получилось

Вячеслав Танковский, автор единственного гола в матче против "Руха", прокомментировал победу ЛНЗ в эфире УПЛ.ТБ.

“Мы были на стандарте у собственных ворот, у нас получилась очень быстрая контратака. Побежали в свои зоны – это то, что от нас требовал тренерский штаб. Яшари отдал отличную передачу и я смог забить.

Я полгода просидел дома. Хотел играть за границей, но не получилось. Соскучился по футболу, уж очень хотел поиграть. Очень рад и благодарен ЛНЗ за то, что меня пригласили. Счастлив быть здесь”.