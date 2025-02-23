  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Танковский: Я полгода просидел дома. Хотел играть за границей, но не получилось
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Танковский: Я полгода просидел дома. Хотел играть за границей, но не получилось

Премьер-лига

Полузащитник нашел новую команду

Танковский: Я полгода просидел дома. Хотел играть за границей, но не получилось

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Вячеслав Танковский, автор единственного гола в матче против "Руха", прокомментировал победу ЛНЗ в эфире УПЛ.ТБ.

“Мы были на стандарте у собственных ворот, у нас получилась очень быстрая контратака. Побежали в свои зоны – это то, что от нас требовал тренерский штаб. Яшари отдал отличную передачу и я смог забить.

Я полгода просидел дома. Хотел играть за границей, но не получилось. Соскучился по футболу, уж очень хотел поиграть. Очень рад и благодарен ЛНЗ за то, что меня пригласили. Счастлив быть здесь”.

Читайте такжеОфициально. ЛНЗ усилился бывшим игроком Шахтера

“У нас очень хороший состав, футболисты. Сборы были тяжелыми, но я думаю наше состояние сейчас хорошее и дальше будем играть только лучше.

Во втором тайме "Рух" бежал, они были очень хорошо готовы. Нельзя сказать, что у них были какие-то заболевания", – отметил новичок "фиолетовых".

Танковский провел первый матч в УПЛ с мая прошлого года.

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура УПЛ
yellow-arrow
Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура УПЛ
yellow-arrow
Харатин – о разгроме Кривбасса: 3:0 против такого соперника… Ради таких побед я и приехал сюда
Вячеслав Танковский ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости