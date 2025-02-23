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Танковский: Я полгода просидел дома. Хотел играть за границей, но не получилось
Полузащитник нашел новую команду
Фото: ЛНЗ
Вячеслав Танковский, автор единственного гола в матче против "Руха", прокомментировал победу ЛНЗ в эфире УПЛ.ТБ.
“Мы были на стандарте у собственных ворот, у нас получилась очень быстрая контратака. Побежали в свои зоны – это то, что от нас требовал тренерский штаб. Яшари отдал отличную передачу и я смог забить.
Я полгода просидел дома. Хотел играть за границей, но не получилось. Соскучился по футболу, уж очень хотел поиграть. Очень рад и благодарен ЛНЗ за то, что меня пригласили. Счастлив быть здесь”.
“У нас очень хороший состав, футболисты. Сборы были тяжелыми, но я думаю наше состояние сейчас хорошее и дальше будем играть только лучше.
Во втором тайме "Рух" бежал, они были очень хорошо готовы. Нельзя сказать, что у них были какие-то заболевания", – отметил новичок "фиолетовых".
Танковский провел первый матч в УПЛ с мая прошлого года.
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