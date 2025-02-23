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Кобин – о постоянных матчах на выезде: У нас нет другого выбора. Мы сделаем все, чтобы команда осталась в Премьер-лиге

Премьер-лига

Коллектив работает в непростых условиях

Кобин – о постоянных матчах на выезде: У нас нет другого выбора. Мы сделаем все, чтобы команда осталась в Премьер-лиге

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин прокомментировал поражение в Житомире (0:1).

“Многие новые игроки интегрируются в команду, игроки, не имеющие опыта выступлений в УПЛ. Но это наш путь, мы его выбрали и будем двигаться в этом направлении. Могли получить более положительный результат. Не вышло. Ребята молодцы, по самоотдаче вопросов нет.

Трудно делать выводы по дебютировавшим игрокам. 1,5 месяца мы работали на искусственном поле и вышли на травяное поле. Оно было сухое и тот брак в простых передачах дал о себе знать. Мы хотели много прессинговать, я выбрал тех игроков, которые могут это делать в течение большего времени".

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"Сергей Кисленко – это типичный форвард, "девятка", работает, когда команда больше играет с мячом. Нам нужно было оказывать давление. Мы сделали анализ. Сергей вышел, неплохо вышел, навязывал борьбу, но игра немного изменилась после того, как "Полесье" забило. Чуть больше уже мяч был у нас.

[О постоянных гостевых матчах] У нас нет другого выбора. Мы сделаем все, чтобы команда осталась в Премьер-лиге, а игроки прогрессировали, росли и были нужны украинскому футболу”, – заявил наставник.

1 марта аутсайдер встретится с "Кривбассом".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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