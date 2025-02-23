Кобин – о постоянных матчах на выезде: У нас нет другого выбора. Мы сделаем все, чтобы команда осталась в Премьер-лиге

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин прокомментировал поражение в Житомире (0:1).

“Многие новые игроки интегрируются в команду, игроки, не имеющие опыта выступлений в УПЛ. Но это наш путь, мы его выбрали и будем двигаться в этом направлении. Могли получить более положительный результат. Не вышло. Ребята молодцы, по самоотдаче вопросов нет.

Трудно делать выводы по дебютировавшим игрокам. 1,5 месяца мы работали на искусственном поле и вышли на травяное поле. Оно было сухое и тот брак в простых передачах дал о себе знать. Мы хотели много прессинговать, я выбрал тех игроков, которые могут это делать в течение большего времени".