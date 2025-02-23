Харатин – о разгроме Кривбасса: 3:0 против такого соперника… Ради таких побед я и приехал сюда

Игорь Харатин ответил на вопросы журналиста УПЛ.ТБ.

“Эмоции положительные. 3:0 выиграть, против такого соперника… Это дорогого стоит. Мы много работы сделали. Показали достойную игру. Очень хорошие впечатления, только мечтать мог (о голе в дебютном матче – прим.). Дай Бог так и дальше будет, будем побеждать и радовать болельщиков.

Да, сменил клуб. Очень рад, что присоединился к команде. Я хочу делать свою работу и получать положительные эмоции. Ради таких побед я и приехал сюда”.