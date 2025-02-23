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Харатин – о разгроме Кривбасса: 3:0 против такого соперника… Ради таких побед я и приехал сюда

Премьер-лига

Полузащитник доволен первым поединком в новом коллективе

Харатин – о разгроме Кривбасса: 3:0 против такого соперника… Ради таких побед я и приехал сюда

nkveres.com

Новина українською

Игорь Харатин ответил на вопросы журналиста УПЛ.ТБ.

“Эмоции положительные. 3:0 выиграть, против такого соперника… Это дорогого стоит. Мы много работы сделали. Показали достойную игру. Очень хорошие впечатления, только мечтать мог (о голе в дебютном матче – прим.). Дай Бог так и дальше будет, будем побеждать и радовать болельщиков.

Да, сменил клуб. Очень рад, что присоединился к команде. Я хочу делать свою работу и получать положительные эмоции. Ради таких побед я и приехал сюда”.

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“Очень хорошо приняли. Адаптация прошла быстро. Я очень рад, какую работу мы сделали на сборах. Быстро поняли друг друга. С тренерским штабом также нашли общий язык. Это тоже очень важно.

[О премиальных] Думаю, да. Это нужно уже президента спрашивать (улыбается)”, – сказал новичок “красно-черных”.

Харатин вышел в старте и провел весь матч.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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