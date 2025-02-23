Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 18-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и луганской "Зарей".

Один из лидеров турнирной таблицы, а именно вторая команда чемпионата, принимает дома середняка. Подопечные Ротаня продолжают сохранять отрыв от "Шахтера" и при этом преследовать киевское "Динамо". Сможет ли "Заря" удивить "Александрию"? Или же хозяева спокойно заработают 3 очка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 23 февраля – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев