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Бабич: Проявили характер и победили в равной игре. Игра, конечно, нужна, но очки дорогого стоят
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Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Александр Бабич ответил на вопросы во время пресс-конференции после встречи в Ковалевке.
“Я ребятам перед матчем это говорил. Равный состав, что у нас, что у "Колоса". Кто будет меньше допускать простые ошибки, тот и победит. Пропущенный гол привезли сами себе, немного занервничали. Затем проявили характер и победили при равной игре. Игра, конечно, нужна, но очки дорогого стоят.
[О новичках] Я волновался. Левый защитник, бразилец, хорошо вошел, Кратов волновался и привез себе момент, но все поддержали его и он отыграл на уровне. Вышел Гио, не показывал тот уровень, который был на сборах, но нужно время. Через минут десять начал играть, отрабатывать. Первый шаг они сделали. Для них это будет как фундамент, трамплин для дальнейшего развития".
“Приедем на базу, пройдем медицинский тест, посмотрим состояние ребят и уже потом готовиться (к “Левому Берегу” – прим.).
Попова поддерживали команда и тренерский штаб, когда он не забивал, но качественно отрабатывал. Заслуженно этот гол забил, открыл свой счет мячам и для него это будет толчок, после чего должен почувствовать уверенность.
И в Ковалевке очень хороший газон!”, – отметил тренер.
После победы "моряки" поднялись на 14-ю строчку (15 очков).
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