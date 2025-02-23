Бабич: Проявили характер и победили в равной игре. Игра, конечно, нужна, но очки дорогого стоят

Александр Бабич ответил на вопросы во время пресс-конференции после встречи в Ковалевке.

“Я ребятам перед матчем это говорил. Равный состав, что у нас, что у "Колоса". Кто будет меньше допускать простые ошибки, тот и победит. Пропущенный гол привезли сами себе, немного занервничали. Затем проявили характер и победили при равной игре. Игра, конечно, нужна, но очки дорогого стоят.

[О новичках] Я волновался. Левый защитник, бразилец, хорошо вошел, Кратов волновался и привез себе момент, но все поддержали его и он отыграл на уровне. Вышел Гио, не показывал тот уровень, который был на сборах, но нужно время. Через минут десять начал играть, отрабатывать. Первый шаг они сделали. Для них это будет как фундамент, трамплин для дальнейшего развития".