Новичок Руха: Преобладали ЛНЗ по игре. Соперник удачно закрылся на своей половине поля

Полузащитник "Руха" Юрий Тлумак прокомментировал поражение от ЛНЗ (0:1).

"Команда пропустила быстрый гол, который повлиял на дальнейшее развитие событий на поле. После этого соперник удачно закрылся на своей половине поля. "Рух" преобладал ЛНЗ по игре, но результат на табло – мы не смогли реализовать свои моменты. ЛНЗ – это сильная команда с качественными игроками. Мы разбирали игру соперника и были готовы к ней, но это футбол, поэтому случаются и такие результаты”.

“Болезнь, к счастью, обошла меня. Но, к сожалению, не всем игрокам так повезло и некоторые игроки болели, поэтому часть партнеров успела провести только одну тренировку накануне матча. Времени на то, чтобы набрать оптимальные кондиции, у ребят было немного. Надеюсь, дальше все игроки возобновятся и уже с начала следующей недели мы приступим к качественной подготовке к матчу с "Зарей", – заявил футболист.

В 2024 году Юрий выступал в составе "Карпат" (8 матчей).