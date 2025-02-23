Александрия – Заря: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Александрия" и "Зар" возобновляют свое участие в УПЛ в этом году после зимних сборов в теплых странах.

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В первом круге УПЛ "Александрия" одолела луганскую команду со счетом 2:1. Смогут ли подопечные Руслана Ротаня повторить это?

Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

Если вы не имеете возможности смотреть видео эфир, следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

УПЛ. 18-й тур

23.02.2025. 15:30. Александрия. КСК "Ника"

"Александрия" - "Заря"

Видеотрансляция - MEGOGO, УПЛ ТВ.