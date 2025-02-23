Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия – Заря: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия – Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.02.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
instagram.com/fcshkendija
"Александрия" и "Зар" возобновляют свое участие в УПЛ в этом году после зимних сборов в теплых странах.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
В первом круге УПЛ "Александрия" одолела луганскую команду со счетом 2:1. Смогут ли подопечные Руслана Ротаня повторить это?
Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если вы не имеете возможности смотреть видео эфир, следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
УПЛ. 18-й тур
23.02.2025. 15:30. Александрия. КСК "Ника"
"Александрия" - "Заря"
Видеотрансляция - MEGOGO, УПЛ ТВ.
Популярное сейчас
- Бенфика одержала разгромную победу, а конкурент Трубина отыграл на 0
- АПЛ. Астон Вилла – Челси 2:1. Мареска меняет тактику, но результат тот же
- Кабаел нокаутировал Чжилея, а Усик вручил ему пояс временного чемпиона. Видео
- "Никуда оно не денется", - Сабо назвал команду, которая заберет чемпионство в УПЛ
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Манчестер Сити – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 23.02.2025