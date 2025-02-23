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Александрия – Заря: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Александрия – Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.02.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия – Заря: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

instagram.com/fcshkendija

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" и "Зар" возобновляют свое участие в УПЛ в этом году после зимних сборов в теплых странах.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В первом круге УПЛ "Александрия" одолела луганскую команду со счетом 2:1. Смогут ли подопечные Руслана Ротаня повторить это?

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Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

Если вы не имеете возможности смотреть видео эфир, следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

УПЛ. 18-й тур

23.02.2025. 15:30. Александрия. КСК "Ника"

"Александрия" - "Заря"

Видеотрансляция - MEGOGO, УПЛ ТВ.

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Трансляция: Александрия – Заря
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