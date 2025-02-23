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Полузащитник ЛНЗ поделился своими мыслями об игре игроков Руха в 18 туре УПЛ
Оценил матч
Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube
Вчера прошел матч в рамках УПЛ, "Рух" – "ЛНЗ". Игра окончилась победой черкасской команды со счетом 1:0.
Автор единственного и победного гола – полузащитник "ЛНЗ" Вячеслав Танковский высказался о победе.
Поздравляю с дебютным голом за "ЛНЗ", поздравляю с победой. Ваша стремительная контратака, пас от Яшари, и дальше как можете рассказать нам об этих событиях, как произошел этот гол?
Мы были на стандарте, у нас получилась очень скорая контратака. Побежали в свои зоны то, что от нас и требовали. Яшари отдал отличную передачу, и я смог забить.
Довольны ли вообще своим дебютом?
Да, почему нет. Я полгода дома просидел, хотел куда-то уйти за границу, но не получилось. Очень хотелось уже поиграть в футбол, и "ЛНЗ" меня пригласил. Я очень счастлив быть снова здесь.
Если говорить именно об игре. Все знают об эпидемиологической ситуации, которая была у "Руха", и все где-то, возможно, рассчитывали, что их физическое состояние будет не таким хорошим. Вы это почувствовали или нет?
Нет, этого не было видно. Вы сами видели, что во втором тайме "Рух" бежало, они были хорошо готовы. Я не могу сказать, что они были больны. Было сложно.
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