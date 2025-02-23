УПЛ. Оболонь - Ворскла 1:0. Все решил гол с пенальти

На "Оболонь-Арене" в Киеве местная команда принимала "Ворсклу". Это было противостояние предпоследней и 12-й команд нынешнего сезона УПЛ. Не слишком яркая вывеска, но было на что посмотреть.

Для "Ворсклы" киевляне удобный соперник, ведь полтавчане выиграли все четыре личные встречи. Тем не менее, подопечные Максимова в этом сезоне играют нестабильно, поэтому они не заслуживали роли фаворита противостояния. Даже несмотря на неудачные последние результаты "Оболони" в домашних матчах.

Обращаем внимание на появление в стартовом составе киевлян 18-летнего голкипера Дениса Марченко. Также с первых минут появился опытный новичок Олег Ильин. В составе "Ворсклы" было трое новичков: Малыш, Авдыли, Салабай.

Гости активно начали встречу и после подачи Крупского мог забивать Мякушко, но попасть в створ ворот хавбек не смог. Постепенно удалось перехватить инициативу "пивоварам". После розыгрыша штрафного мог забивать Бычек, но ему не хватило точности. Футбол был не слишком зрелищный, но нельзя сказать, что обе команды играли на удержание счета. Они старались обострять, но конструктива все же не хватало.

В середине первой половины встречи Мякушко и Авдыли пробивали по воротам молодого Марченко, но никаких проблем голкиперу киевлян они не создали. Наиболее опасный момент тайма случился на 36-й минуте, когда удар Авдыли парировал Марченко. Во второй половине тайма намного интереснее играли гости, а оь киевлянам было непросто. На перерыв соперники ушли без голов. Моментов хватало, но подвело индивидуальное мастерство.

Второй тайм начался в медленном темпе. К самоотдаче футболистов никаких претензий быть не может, но футбол - это не борьба. На 64-й минуте после удара Груши мяч попал в руку Павлюку. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Суханов - 1:0.

После перерыва ничего не получалось в атаке у полтавчан. В конце встречи гости активизировались, но конструктива в заключительной трети поля не хватало. В итоге, "Оболонь" впервые за четыре игры побеждает дома и обходит "Ворсклу" в таблице.

18-й тур УПЛ сезона 2024/25

23.02.2025. Киев. "Оболонь-Арена"

"Оболонь" - "Ворскла" 1:0

Голы: Суханов (65, пен)

"Оболонь": Марченко - Стасюк, Курко, Дубко, Суханов - Витенчук - Ильин, Груша (Слободян, 83), Черненко, Близниченко (Тарануха, 46) - Бычек (Устыменко, 76)

"Ворскла": Исенко - Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута - Кане (Ндукве, 66), Малыш, Скляр, Мякушко (Нестеренко, 66) - Авдыли (Кулач, 70), Салабай (Иеде, 75)