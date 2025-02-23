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Олександр Назаренко поділився думками про виїзний матч проти Інгульця
Автор голевой передачи
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко прокомментировал выездной матч против "Ингульца", завершившийся победой житомирского клуба 1:0.
У меня была задача выйти и показать свою игру. Так получилось, что первый же момент и голевая передача. Была очень трудная игра, и этот гол назревал. В первую очередь, очень рад тому, что победили.
Все восхищались твоим ассистом. Насколько филигранно его сделал, просто невозможно было не замкнуть его.
Я увидел, что Факундо бежит, и мне было удобнее прострелить, чем принять и пробить. Я очень рад, что Факундо забил первый гол в официальных матчах, поэтому больше.
Так тяжело с "Ингульцем" или так тяжело, потому что это, если бы, первая официальная игра в новом году?
Во-первых, против нас сегодня играл очень крепкий соперник. В первые минуты было трудновато, были моменты, но потом игра перешла немного больше в борьбу. "Ингульцу" комплименты, они сегодня играли очень хорошо, но нам удалось забить, я этому очень рад.
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