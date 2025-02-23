Имад Ашур - об 1:0 против Ингульця: Было много моментов, где мы должны были принимать лучшие решения

Главный тренер "Полесья" главный тренер "Ингульца" Имад Ашур дал после матчевые комментарии после победы над "Ингульцом" со счетом 1:0.

Такая довольно тяжелая игра - это потому, что она первая в новом году, или потому, что это "Ингулец", с такими командами всегда тяжело?

Думаю, это совокупность факторов. Первая игра, давление, которое никуда не девается, ожидание, желание, но в первую очередь - это соперник. Сегодня надо отдать должное, что они делали все, чтобы навязывать вязкую игру. В определенных эпизодах матча им это удавалось, то есть было достаточно много борьбы. Было много моментов, где мы должны были принимать лучшие решения, чтобы было больше обострений и возможностей для завершения. Но соперник делал все, чтобы этого не было. В перерыве определенные детали проговорили, во втором тайме, думаю, была более целостная игра, но несмотря на это соперник делал все, чтобы не забивать. Я думаю, что "Ингульцу" точно терять нечего, и они с преданностью работают абсолютно каждый матч. Конечно, всем надо адаптироваться к погодным условиям. Новички, я думаю, если спросить каждого, то они все храбрые и говорили, что проблем не будет. Но к этому надо привыкать, даже сейчас насквозь пробирает немножко.