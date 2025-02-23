  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оболонь – Ворскла: стартовые составы команд
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь – Ворскла: стартовые составы команд

Премьер-лига

Шищенко против Максимова

Оболонь – Ворскла: стартовые составы команд

vorskla.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

В матче 18 тура чемпионата Украины "Оболонь" сыграет против "Ворсклы". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Оболонь": Марченко – Стасюк, Курко, Дубко, Суханов – Ильин, Груша, Виттенчук, Черненко, Близниченко – Бычек.
  • Запасные: Рыбка, Федоривский, Грисьо, Прокопенко, Ломницкий, Слободян, Тарануха, Устименко, Теслюк, Мороз, Фещенко, Юшко.
  • "Ворскла": Исенко – Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута – Кане, Малыш, Скляр, Мякушко – Авдили, Салабай.
  • Запасные: Домолега, Гучек, Хрипчук, Иеде, Кулач, Нестеренко, Островский, Ндукве.

Перед этим матчем “Оболонь” идет на 15 месте в турнирной таблице, “Ворскла” занимает 12 позицию. У команд 14 и 16 очков соответственно.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

По теме
yellow-arrow
Коментар дебютанта Руха після першої поразки в цьому році в рамках УПЛ
yellow-arrow
Первая игра воскресенья. Оболонь - Ворскла. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Имад Ашур - об 1:0 против Ингульця: Было много моментов, где мы должны были принимать лучшие решения
Ворскла (Полтава) Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости