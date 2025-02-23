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Оболонь – Ворскла: стартовые составы команд
Шищенко против Максимова
vorskla.com.ua
В матче 18 тура чемпионата Украины "Оболонь" сыграет против "Ворсклы". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Оболонь": Марченко – Стасюк, Курко, Дубко, Суханов – Ильин, Груша, Виттенчук, Черненко, Близниченко – Бычек.
- Запасные: Рыбка, Федоривский, Грисьо, Прокопенко, Ломницкий, Слободян, Тарануха, Устименко, Теслюк, Мороз, Фещенко, Юшко.
- "Ворскла": Исенко – Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута – Кане, Малыш, Скляр, Мякушко – Авдили, Салабай.
- Запасные: Домолега, Гучек, Хрипчук, Иеде, Кулач, Нестеренко, Островский, Ндукве.
Перед этим матчем “Оболонь” идет на 15 месте в турнирной таблице, “Ворскла” занимает 12 позицию. У команд 14 и 16 очков соответственно.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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