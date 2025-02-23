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Комментарий дебютанта Руха после первого поражения в этом году в рамках УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

О матче с ЛНЗ

Комментарий дебютанта Руха после первого поражения в этом году в рамках УПЛ

ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Владислав Погорелый прокомментировал свой дебютный матч в "черно-желтой" форме против "ЛНЗ".

"Приглашение в "Рух" меня приятно удивило, и я очень рад, что присоединился к "желто-черным". Мне нравится игровой стиль команды, знаю многих игроков, и я видел, что Виталий Пономарев отлично работает с молодежью.

Обидно, что "Рух" уступил, и я считаю, что этот результат не отражает то, что было на поле. Надо больше работать над качественным завершением своих атак. Команда заслуживала как минимум ничью, но нам не удалось реализовать свои моменты", — цитируют слова форварда львовская пресс-служба.

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Напомним, следующая игра "Руха" пройдет 2 марта против "Зари".

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Источник:
fcruhlviv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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