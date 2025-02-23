"Решающим стал второй гол". Полузащитник Вереса - об ире против Кривбасса

Вчера прошел матч "Верес" – "Кривбасс", матч закончился со счетом 3:0 в пользу ровенской команды, автором первого гола стал полузащитник "Вереса" Владислав Шарай. Он прокомментировал игру 18 тура УПЛ.

"Прежде всего, мы полностью выполнили установку. Тренерский штаб настраивал нас действовать вторым номером, плотно встречая соперника в средней зоне. И хотя номинальные хозяева чаще владели мячом, они нас ничем не удивили. Мы были готовы к тактическим ходам визави, что позволяло действовать гораздо острее.

Сложилось впечатление, что "Верес" максимально воспользовался тем, что из-за погодных условий матч был перенесен из Кривого Рога в Ровно, мы образцово действовали возле своих владений и результативно – у чужих.

Решающим стал второй гол, забитый в конце первого тайма Николаем Гайдучиком. Появилось ощущение, что своего уже не упустим. Конечно, было приятно прервать серию неудач, однако сейчас главное не останавливаться, потому что плотность внутри турнирной таблицы - высокая", — сказал Шарай.