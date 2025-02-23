  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. За Оболонь в матче УПЛ дебютирует 18-летний вратарь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

За Оболонь в матче УПЛ дебютирует 18-летний вратарь

Премьер-лига

Серьёзный матч

За Оболонь в матче УПЛ дебютирует 18-летний вратарь

fc.obolon.ua

Новина українською

В матче против "Ворсклы" за "Оболонь" дебютирует вратарь 2007 года рождения.

Киевский клуб сообщил, что в матче против полтавской команды дебютирует Денис Марченко, которому недавно исполнилось 18 лет.

Голкипер сыграл в 16-ти матчах "Оболони" в Чемпионате Украины U19, в которых пропустил 22 гола и 5 матчей отстоял "всухую".

Вратарь был в заявке киевского клуба на матчи Премьер-Лиги и Кубка Украины, но на поле не выходил.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матч "Оболонь – Ворскла" начнётся в 13:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Роман Григорчук рассказал о дебютном матче с ЛНЗ и работе с командой
yellow-arrow
Голкипер Кривбасу: Я в першому таймі помилився і це призвело до першого пропущеного мʼяча
yellow-arrow
Шахтер - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.02.2025
Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Оболонь
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости