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За Оболонь в матче УПЛ дебютирует 18-летний вратарь
Серьёзный матч
fc.obolon.ua
В матче против "Ворсклы" за "Оболонь" дебютирует вратарь 2007 года рождения.
Киевский клуб сообщил, что в матче против полтавской команды дебютирует Денис Марченко, которому недавно исполнилось 18 лет.
Голкипер сыграл в 16-ти матчах "Оболони" в Чемпионате Украины U19, в которых пропустил 22 гола и 5 матчей отстоял "всухую".
Вратарь был в заявке киевского клуба на матчи Премьер-Лиги и Кубка Украины, но на поле не выходил.
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Напомним, что матч "Оболонь – Ворскла" начнётся в 13:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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