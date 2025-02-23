За Оболонь в матче УПЛ дебютирует 18-летний вратарь

В матче против "Ворсклы" за "Оболонь" дебютирует вратарь 2007 года рождения.

Киевский клуб сообщил, что в матче против полтавской команды дебютирует Денис Марченко, которому недавно исполнилось 18 лет.

Голкипер сыграл в 16-ти матчах "Оболони" в Чемпионате Украины U19, в которых пропустил 22 гола и 5 матчей отстоял "всухую".

Вратарь был в заявке киевского клуба на матчи Премьер-Лиги и Кубка Украины, но на поле не выходил.

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Напомним, что матч "Оболонь – Ворскла" начнётся в 13:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.