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Голкипер Кривбасу: Я в першому таймі помилився і це призвело до першого пропущеного мʼяча

Премьер-лига

Принял свои ошибки

Голкипер Кривбасу: Я в першому таймі помилився і це призвело до першого пропущеного мʼяча

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков рассказал о том, что вызвало такой разгромный счет в матче против "Вереса".

Мы совершили много ошибок. Я в первом тайме ошибся, и это привело к первому пропущенному мячу. Хотел бы извиниться перед командой, болельщиками за это, за результат. Это футбол, и он состоит из ошибок и успешных действий. К сожалению, сегодня мы ошибались больше, а соперник выглядел более агрессивным и закономерно победил в целом.

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"Кривбасс" создал больше опасных моментов, но уступил. Как это прокомментируете, чего не хватило?

Многое. Моя зона ответственности – не пропускать, спасать команду. Это неудачный матч для меня, для команды. Рецепт один – скорее забыть игру, делать выводы, работать дальше. Профессиональный спорт таков. Такие моменты бывают, мы их вместе переживем и выйдем из ситуации с поднятой головой. В следующей игре против "Ингульца" будем стараться реабилитироваться перед нашими преданными болельщиками.

Напомним, за этот сезон в УПЛ криворожский голкипер принял участие в 5 матчах, в которых пропустил 5 мячей и две игры провел "на ноль".

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Источник:
fckryvbas
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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