Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Кривбасу: Я в першому таймі помилився і це призвело до першого пропущеного мʼяча
Принял свои ошибки
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков рассказал о том, что вызвало такой разгромный счет в матче против "Вереса".
Мы совершили много ошибок. Я в первом тайме ошибся, и это привело к первому пропущенному мячу. Хотел бы извиниться перед командой, болельщиками за это, за результат. Это футбол, и он состоит из ошибок и успешных действий. К сожалению, сегодня мы ошибались больше, а соперник выглядел более агрессивным и закономерно победил в целом.
"Кривбасс" создал больше опасных моментов, но уступил. Как это прокомментируете, чего не хватило?
Многое. Моя зона ответственности – не пропускать, спасать команду. Это неудачный матч для меня, для команды. Рецепт один – скорее забыть игру, делать выводы, работать дальше. Профессиональный спорт таков. Такие моменты бывают, мы их вместе переживем и выйдем из ситуации с поднятой головой. В следующей игре против "Ингульца" будем стараться реабилитироваться перед нашими преданными болельщиками.
Напомним, за этот сезон в УПЛ криворожский голкипер принял участие в 5 матчах, в которых пропустил 5 мячей и две игры провел "на ноль".
Популярное сейчас
- Усик покинул арену в Эр-Рияде перед поединком двух россиян. Видео
- Паркер во втором раунде нокаутировал Баколе. Видео
- Сегодня состоятся заключительные гонки чемпионата мира-2025
- Вацко: У Динамо нет ни денег, ни опций. В клубе понимают, что такой шанс выиграть чемпионский титул может быть нескоро
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Ханси Флик оценил игру Барселоны в матче против Лас-Пальмаса