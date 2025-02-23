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Роман Григорчук рассказал о дебютном матче с ЛНЗ и работе с командой

Премьер-лига

Удачный дебют

Роман Григорчук рассказал о дебютном матче с ЛНЗ и работе с командой

Фото: ФК ЛНЗ

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Главный тренер "ЛНЗ" Роман Григорчук рассказал о его дебютном матче с черкасским клубом.

Тренер в комментарии УПЛ ТВ отметил, что доволен дебютом и похвалил игроков. Но, по словам Григорчука, есть моменты, над которыми надо работать.

- Роман Иосифович, ваши впечатления от дебюта? Удался ли он?

- Да, можно так сказать. Я не могу сказать за всю игру, но за первый тайм скажу, что ребята вернули меня в такое состояние, когда я получаю удовольствие от того, что они делают. Это дорогого стоит. Первый тайм провели достаточно правильный. Не идеальный, но очень хороший и я доволен.

- А второй тайм?

- Во втором тайме не понравился наш менталитет и наша философия. Было видно, что надо сформировать в себе философию победителей, чтобы быть более уверенными и правильно использовать стратегическую ситуацию на поле. Мы должны были сохранять контроль над матчем, несмотря на то, что Рух немного изменил рисунок своей игры. Говорить мне сейчас проще, чем это сделать, поэтому надо еще потерпеть и поработать.

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- На сколько процентов команда уже реально понимает то, что вы хотите видеть на поле?

- Я ребятам сказал: я счастлив быть здесь и иметь такую команду, потому что в ней огромное количество очень талантливых футболистов. Получаю огромное удовольствие от сотрудничества, потому что их талант, их ум, их головы позволяют понимать все.

У нас нет такого, что я бы им диктовал стиль игры. Определенное время тренерский штаб изучал футболистов, их характеристики и возможности. Исходя из этого, мы сформировали стиль игры, в котором футболистам было бы комфортно. Чтобы они могли реализовать свои лучшие качества.

Важно, чтобы они верили в то, что они делают и в футбол, в который играют, и получали удовольствие. Ну я скажу, что в первом тайме я получал удовольствие.

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Напомним, что "ЛНЗ" минимально победил "Рух" и сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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