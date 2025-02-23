Динамо – Карпаты: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В основном матче 18 тура Украинской Премьер-лиги в Киеве встретятся "Динамо" и "Карпаты".

Сейчас подопечные Шовковского возглавляют турнирную таблицу УПЛ, а команда Лупашко идет на шестом месте. Каждый борется за свои цели: "Динамо" – за чемпионство, "Карпаты" – за еврокубки.

В первом круге хоть и "львы" открыли счет во встрече на первой минуте, однако в итоге пропустили три гола и уступили. Как будет в этот раз – узнаем сегодня. Начало матча запланировано на 18:00.

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Украинская Премьер-лига, 18 тур

23 февраля, 18:00. "Стадион имени Валерия Лобановского" (Киев)

Главный арбитр: Николай Балакин

Прямая трансляция: УПЛ ТВ (Megogo)

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