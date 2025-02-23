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Комментатор: Лупашко не будет масштабно защищаться. А это открывает варианты игры на встречных курсах
Львы могут создать проблемы киевлянам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный редактор FootballHub Александр Золотогорский поделился ожиданиями от матча "Динамо" – "Карпаты".
"Карпаты" усилились. Но большой вопрос, смогут ли они быстро имплементировать в свой состав топ-игроков "Руха". В любом случае, Лупашко не будет масштабно защищаться. Игровая философия у него другая. А это открывает варианты игры на встречных курсах. Голы точно будут. Причем очень вероятно, что в обе стороны”.
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“Защита “Динамо” до сих пор не впечатляет. А нового центрбека киевляне так и не приобрели. С другой стороны, у "Динамо" есть варианты кардинально усилить игру во втором тайме. Ведь и Бражко, и Шапаренко, и Буяльский, по всей вероятности, начнут с запаса. Я просто поверю в то, что “Динамо” очки все же не потеряет, но столкнется с определенными проблемами и будет забивать не один мяч”, – считает комментатор.
Матч начнется в 18.00. UA-футбол проведет
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