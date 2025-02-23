Хозяева не могут победить соперника на домашнем поле с 2019 года. Составы на матч Александрия – Заря

Один из лидеров турнирной таблицы "Александрия" принимает "Зарю".

Руслан Ротань выставил следующий стартовый состав:

Ермаков - Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк - Калюжный - Безерра, Мишнев, Шепелев, Теди Цара - Филиппов

Младен Бартулович выставил следующий состав "Зари".

Сапутин - Вантух, Я. Башич, А. Джордан, Тронтель - Василец, Мичин, Белоцерковец, Попара - Будковский, Горбач

Для команды из Кировоградской области это проблемный соперник, ведь 4 домашних матча против "Зари" закончились одной ничьей и тремя поражениями.

Безголевая домашняя серия "Александрии" против луганского клуба продолжается с 23 ноября 2019 года и составляет 390 минут.

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До матча "Александрия" занимает второе место с 38-ю очками, "Заря" - 10-я с 22-мя баллами.

Поединок начнётся в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.