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Хозяева не могут победить соперника на домашнем поле с 2019 года. Составы на матч Александрия – Заря
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
ФК Полісся
Один из лидеров турнирной таблицы "Александрия" принимает "Зарю".
Руслан Ротань выставил следующий стартовый состав:
Ермаков - Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк - Калюжный - Безерра, Мишнев, Шепелев, Теди Цара - Филиппов
Младен Бартулович выставил следующий состав "Зари".
Сапутин - Вантух, Я. Башич, А. Джордан, Тронтель - Василец, Мичин, Белоцерковец, Попара - Будковский, Горбач
Для команды из Кировоградской области это проблемный соперник, ведь 4 домашних матча против "Зари" закончились одной ничьей и тремя поражениями.
Безголевая домашняя серия "Александрии" против луганского клуба продолжается с 23 ноября 2019 года и составляет 390 минут.
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До матча "Александрия" занимает второе место с 38-ю очками, "Заря" - 10-я с 22-мя баллами.
Поединок начнётся в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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