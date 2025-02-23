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Исенко не спас. Оболонь открывает счет в матче против Ворсклы. Видео

Премьер-лига
Обновлено

Гол на 66 минуте

Исенко не спас. Оболонь открывает счет в матче против Ворсклы. Видео

Фото: ФК Оболонь

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Проходит матч "Оболонь" - "Ворскла", на 64 минуте игры мяч попал в руку Павлюка, после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти.

Пенальти пробивал Суханов. Игрок "Оболони" ударил в правый верхний угол. 1:0 в пользу "пивоваров".

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