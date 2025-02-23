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Исенко не спас. Оболонь открывает счет в матче против Ворсклы. Видео
Гол на 66 минуте
Фото: ФК Оболонь
Проходит матч "Оболонь" - "Ворскла", на 64 минуте игры мяч попал в руку Павлюка, после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти.
Пенальти пробивал Суханов. Игрок "Оболони" ударил в правый верхний угол. 1:0 в пользу "пивоваров".
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