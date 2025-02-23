Ожидается масштабная поддержка. Динамо объявило о продаже всех билетов на матч с Карпатами

"Динамо" объявило о продаже всех билетов на матч с "Карпатами".

Об этом клуб сообщил на своей странице Telegram и поблагодарил болельщиков, которые придут на стадион.

"Динамо" сейчас возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-Лиги, набрав 43 балла и опережает идущую второй "Александрию" на 5 баллов. "Карпаты" на шестом месте с 24-мя баллами.

Прошлый матч во Львове между этими командами закончился со счётом 3:1 в пользу киевской команды.

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Встреча начнётся в 18:00 по киевскому времени.