  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ожидается масштабная поддержка. Динамо объявило о продаже всех билетов на матч с Карпатами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ожидается масштабная поддержка. Динамо объявило о продаже всех билетов на матч с Карпатами

Премьер-лига

12-й игрок Динамо обеспечен

Ожидается масштабная поддержка. Динамо объявило о продаже всех билетов на матч с Карпатами

Фото: ФК Динамо

Новина українською

"Динамо" объявило о продаже всех билетов на матч с "Карпатами".

Об этом клуб сообщил на своей странице Telegram и поблагодарил болельщиков, которые придут на стадион.

"Динамо" сейчас возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-Лиги, набрав 43 балла и опережает идущую второй "Александрию" на 5 баллов. "Карпаты" на шестом месте с 24-мя баллами.

Прошлый матч во Львове между этими командами закончился со счётом 3:1 в пользу киевской команды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Встреча начнётся в 18:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Динамовцы - к преследователям, экс-игрок сборной - в Верес. Топ-5 зимних трансферов в середине УПЛ
yellow-arrow
Рух усилился 20-летним гамбийским нападающим
yellow-arrow
Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура УПЛ
Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости