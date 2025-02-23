Динамовцы - к преследователям, экс-игрок сборной - в Верес. Топ-5 зимних трансферов в середине УПЛ

Во время зимней паузы клубы, как обычно, кроме тренировочных сборов и другой привычной подготовки, занимались комплектованием и усилением своих составов. Многие коллективы существенно видоизменились, сделав масштабные изменения и применив ротацию.

В этом материале рассмотрим самые интересные переходы футболистов внутри нашего чемпионата, ведь кроме самого факта трансфера, за некоторыми игроками тянутся интересные истории, иногда даже скандальные.

Александр Драмбаев

"Кривбасс" → "ЛНЗ"

Александр Драмбаев только прошлым летом вернулся в Украину, став игроком криворожского "Кривбасса". С которыми он сразу "вскочил" в водоворот еврокубковых баталий, которые в начале сезона ощутимо выбили команду Юрия Вернидуба из "пути" внутреннего чемпионата. Однако постепенно команда смогла набрать ход и наверстать упущенное, уйдя на зимний перерыв, четвертыми в лиге.

Сам Александр, вынужденно став центральным защитником, сумел не только компенсировать отсутствие в команде центрбеков, но и привнес в это звено скорость и возможность, за счет нее, активнее продвигать мяч вперед. Имея рост 1,86 см., игрок выглядит конкурентоспособным на втором этаже, как при обороне, так и при стандартах в чужой штрафной площадке.

В конце декабря журналист и эксперт Дмитрий Шпирко в программе "ТаТоТаке" поделился инсайдом о заинтересованности неназванного клуба второй немецкой Бундеслиги в Драмбаеве. Но зимой судьба завела Александра не в Германию, а в Черкассы, став игроком "ЛНЗ" и подписав трудовое соглашение на три года.

У черкащан появился новый тренер: после испанского вектора новым “машинистом” клуба был назначен Роман Григорчук.

Еще достоверно неизвестно, где Роман Иосифович будет использовать новичка команды, но универсальность и сбалансированность профайла футболиста позволяют ожидать интересное интегрирование его в команду. Итак, дальше будет видно.

Игорь Харатин

"Колос" → "Верес"

Вторым в нашем списке становится Игорь Харатин — игрок, тоже в течение сезона сменяющий клуб, хотя только летом присоединился к своему предыдущему коллективу.

Его история несколько отличается от предыдущего случая. В отличие от Александра Драмбаева, Харатин покинул Ковалевку не в дружеской атмосфере, а наоборот — на фоне слухов о конфликте с тренерским штабом и руководством. Игрок с опытом выступлений в Европе и Лиге чемпионов приходил в "Колос" под еврокубковые амбиции клуба. Однако после неудачного старта сезона футболист начал считать, что проблема заключается в главном тренере, из-за которого, по его мнению, команда и "забуксовала" в начале чемпионата.

По слухам, именно с подачи Харатина в раздевалке образовалось два лагеря: игроки, поддерживавшие наставника команды Александра Поздеева, и выступавшие против него. Наконец победил тренер, а футболист был отправлен в дубль, где провел весь осенний отрезок чемпионата.

В январе Игорь Харатин стал игроком “Вереса”, который получил в свое распоряжение исполнителя очень приличного уровня. О таком усилении жители еще летом могли только мечтать, ведь на тот момент как ценник, так и финансовые запросы футболиста не отвечали возможностям клуба Ивана Надеина.

С приходом Харатина красно-черные получили качественное усиление опорной зоны, а сам игрок — отличная возможность перезапустить карьеру и доказать своему бывшему клубу, что потеря была существенной.

Владимир Шепелев

"Динамо" → "Александрия"

Владимир Шепелев - футболист, которого еще несколько лет назад рассматривали как будущего лидера "Динамо" вместе с Николаем Шапаренко и Виталием Миколенко. Сначала он приносил команде пользу, демонстрируя качественный уровень игры, однако впоследствии будто "растворился" и стал все чаще проигрывать конкуренцию, оказываясь на скамье запасных.

Время постоянно идет — Владимиру уже 27 лет, и он давно перестал быть молодым и перспективным игроком. Дальнейшее пребывание в составе "сине-белых" лишь усугубляло его ситуацию.

Переход в другой клуб, где он мог бы получать больше игровой практики и стать ключевым игроком, давно напрашивался. В течение нескольких последних трансферных окон ожидалось, что этот шаг наконец-то состоится. Однако Шепелев сменил команду только этой зимой, подписав контракт с “Александрией” и усилив команду Руслана Ротаня, которая весной будет бороться за призовые места.

По словам приближенных к клубу людей, Владимир поразил Руслана Петровича и весь тренерский штаб горожан. В команде его всерьез рассматривают как игрока основного состава.

Резюмируя, можно сказать, что подписание свободного агента, с которым "Динамо" ранее разорвало контракт, оказалось удачным решением, которое принесло пользу всем сторонам.

Тимур Стецьков

"Кривбасс" → "Карпаты"

То, что Тимур Стецьков станет игроком львовских "Карпат", стало известно еще осенью, а для "околоклубных" людей зелено-белых, пожалуй, еще раньше. Слухи о возможном переходе Стецькова в другой клуб Премьер-лиги ходили с конца прошлого сезона. Однако из-за высокой трансферной стоимости, которую установил Кривбасс, и нежелания потенциальных покупателей выплачивать такую ​​сумму Тимур остался в Кривом Роге.

Впрочем, когда руководство клуба предложило футболисту новый контракт, он ответил отказом. У многих президентов клубов есть стратегия на такие случаи, как "старая как Мир" — перевод игрока в дубль и лишение его игровой практики. Именно это произошло со Стецьковым, который почти всю первую часть сезона провел без официальных матчей.

После "поглощения" "Руха" львовские "Карпаты" подписали четырех бывших игроков желто-черных (Краснопир, Квасница, Сыч, Федор), однако не забрали ни одного центрального защитника. Хотя даже без этого у львовян хватает защитников: основные Бабогло, Жан Педросо и резервисты Адамюк и Векляк. Тимур попадает в конкурентную среду, которая должна стимулировать дальнейшее развитие.

"Карпаты" заплатили "Кривбассу" компенсацию в размере 500 тысяч евро, что непременно добавляет ответственности и давления на игрока. Как события будут разворачиваться дальше, покажет время.

Александр Андриевский

"Динамо" → "Полесье"

Александр, как и Владимир Шепелев, после кадровой чистки столичного клуба стал свободным агентом и был вынужден искать себе новый "приют". Долгое время ходили разговоры о заинтересованности в нем черкасского "ЛНЗ", и переговоры, которые велись между сторонами. Однако в игру неожиданно вмешалось житомирское "Полесье", которое забрало "из-под носа" опытного полузащитника, предложив ему более выгодные финансовые условия и более амбициозные задачи клуба.

Варианты из-за границы также были, как признается сам Александр, но после предложения от полесских волков он долго не колебался и быстро принял решение в пользу Житомира. Особенно интересны слова Андриевского об условиях в клубе. Цитируя его: "Там, где я был до этого, ни в одном клубе таких условий не было". Довольно неожиданное заявление, если учитывать, что его прежнее место работы было киевское "Динамо".

"Полесье" подписало Александра Андриевского на полтора сезона - до 30 июня 2026 года. Игрок придаст команде Имада Ашура солидность и вариативность в центре поля, а своим авторитетом и статусом поможет молодым игрокам житомирян.

Украинская Премьер-лига возвращается! Наконец-то украинские болельщики смогут следить за родной УПЛ, а не "мучить" себя просмотром матчей чемпионатов Англии, Италии или Испании.

Ведь самые интересные игры - это те, в которых ты волнуешься за результат, болея за команду из своего города или села, и искренне радуешься ее успехам. Не интересоваться развитием чемпионата своей страны — значит не до конца любить футбол.