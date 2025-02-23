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Рух усилился 20-летним гамбийским нападающим

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Рух усилился 20-летним гамбийским нападающим

Фото - ФК Рух

Новина українською

"Рух" усилился 20-летним гамбийским нападающим.

Львовский клуб сообщил о подписании долгосрочного контракта с нападающим Бабукаром Фаалом. Футболист перешел в украинский клуб свободным агентом

Нападающий является воспитанником местного "Хокса". В 2023 году перешел в хорватский "Ориент", за который сыграл 53 матча. На его счету 11 голов и 3 ассиста.

Нападающий будет выступать под номером 99.

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Ранее мы писали, что Бабукар Фаал находился на просмотре в "Рухе" и произвел на тренерский штаб положительное впечатление.

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Рух (Львов)
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Источник:
Рух
Опубликовал: Владислав Прийменко
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