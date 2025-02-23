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УПЛ. Александрия - Заря 2:1. Не обойдется без вопросов к арбитру

Премьер-лига
Обновлено

Волевая победа подопечных Ротаня

УПЛ. Александрия - Заря 2:1. Не обойдется без вопросов к арбитру

Олександрія

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

VBET Лига. 18-й тур

23 февраля. Александрия. "Ника"

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

"Александрия" – "Заря" 2:1

Голы: Филиппов 45, 47 - Вантух 43

"Александрия": Ермаков - Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк (Смирный 79) - Калюжный - Безерра, Мышнев (Беляев 72), Шепелев (Копына 83), Теди Цара (Ковалец 72)- Филиппов (Кулаков 83)

"Заря": Сапутин - Вантух, Башич, Джордан, Тронтель - Василец (Вакула 62), Мичин, Белоцерковец, Попара - Будковский (Супряга 77), Горбач (Яцык 62)

Предупреждения: Ермаков 91 - Мичин 15, Вакула 68

В составах обеих команд с первых минут вышли зимние новички. У "Александрии" в основе оказался Теди Цара, у "Зари" - Попара и Белоцерковец.

Первую двадцатиминутку соперники лишь присматривались друг к другу и адаптировались к газону и погодным условиям.

УПЛ. Александрия - Заря 2:1. Не обойдется без вопросов к арбитру - изображение 1

Первой остроту создала "Александрия". Филиппов, находясь спиной к чужим воротам, получил мяч в штрафной, выкатил на Мышнева - неточно. "Заря", в свою очередь, ответила плотным ударом издали Мичина. Ермаков оказался на месте.

Несмотря на увеличившуюся интенсивность, атаковали команды безуспешно. Большая часть игры проходила в центре поля. Тем не менее, до конца тайма было забито два гола.

Сперва у "Зари" Тронтель подал в центр штрафной, Попара головой сбросил мяч на набегавшего Вантуха, и тот слета точно поразил дальний угол. Затем свое слово сказали и хозяева. Безерра пробил после смещения в центр, мяч зацепил Вантуха, и прилетел прямо в ноги Филиппову, который с близкого расстояния не оставил шансов Сапутину.

Уже в начале второй половины встречи "Александрия" вновь огорчила луганчан. Мышнев обокрал замешкавшегося Башича, вышел один на один, выманил на себя голкипера, и отдал Филиппову на пустые ворота - дубль нападающего. Спорный эпизод, но к услугам ВАР арбитр решил не прибегать.

УПЛ. Александрия - Заря 2:1. Не обойдется без вопросов к арбитру - изображение 2

Еще одни претензии у игроков "Зари" к Козыряцкому возникли на 66-й и 68-й минутах. Сначала Будковский после контакта с Мартынюком завалился в штрафной "желто-черных" (без пенальти), а уже в следующей атаке желтую за симуляцию получил Вакула.

Далее коллектив Ротаня удалось грамотно засушить игру и, несмотря на давление со стороны гостей, завершил матч в свою пользу.

Стоит отметить, что это первая победа "Александрии" над "Зарей" за 5 очных матчей в родных стенах. Как минимум на пару часов "желто-черные" сократили отставание от "Динамо" на два очка. "Заря", в то же время, опустилась на 10-ю позицию в таблице.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
23.02.2025 в 18:08
Ротань взял чемпионский старт! Пожелаем ему удачи!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
23.02.2025 в 18:08
Ротань взял чемпионский старт! Пожелаем ему удачи!
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2
6
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
23.02.2025 в 17:55
Які "питання"? Жодних питань!
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