Ассистент тренера Александрии подтвердил уход из клуба полузащитника сборной Украины

Ассистент тренера "Александрии" Сергей Кравченко подтвердил уход полузащитника сборной Украины из клуба.

Кравченко ответил на вопрос журналиста УПЛ ТВ, относительно переподписания контракта Ивана Калюжного, который заканчивается в 2025 году.

"Вы новостей не читаете (улыбается). Он уже подписал контракт с "Металлистом" и он играет у нас до конца контракта до лета. Уверен, что он будет выкладываться на 100%.

Он любит футбол. То, что у него заканчивается контракт и он переходит в другую команду, уверен, что на него не повлияет. Он это докажет и покажет на поле. Поможет "Александрии", потом пойдет своей дорогой", - сказал Кравченко.