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Ассистент тренера Александрии подтвердил уход из клуба полузащитника сборной Украины

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Ассистент тренера Александрии подтвердил уход из клуба полузащитника сборной Украины

Фото: ФК Олександрія

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Ассистент тренера "Александрии" Сергей Кравченко подтвердил уход полузащитника сборной Украины из клуба.

Кравченко ответил на вопрос журналиста УПЛ ТВ, относительно переподписания контракта Ивана Калюжного, который заканчивается в 2025 году.

"Вы новостей не читаете (улыбается). Он уже подписал контракт с "Металлистом" и он играет у нас до конца контракта до лета. Уверен, что он будет выкладываться на 100%.

Он любит футбол. То, что у него заканчивается контракт и он переходит в другую команду, уверен, что на него не повлияет. Он это докажет и покажет на поле. Поможет "Александрии", потом пойдет своей дорогой", - сказал Кравченко.

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Иван Калюжный стал игроком "Александрии" зимой 2021 года свободным агентом из "Динамо". За клуб пока он отыграл 55 матчей.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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