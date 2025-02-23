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Ассистент тренера Александрии подтвердил уход из клуба полузащитника сборной Украины
Неожиданно
Фото: ФК Олександрія
Ассистент тренера "Александрии" Сергей Кравченко подтвердил уход полузащитника сборной Украины из клуба.
Кравченко ответил на вопрос журналиста УПЛ ТВ, относительно переподписания контракта Ивана Калюжного, который заканчивается в 2025 году.
"Вы новостей не читаете (улыбается). Он уже подписал контракт с "Металлистом" и он играет у нас до конца контракта до лета. Уверен, что он будет выкладываться на 100%.
Он любит футбол. То, что у него заканчивается контракт и он переходит в другую команду, уверен, что на него не повлияет. Он это докажет и покажет на поле. Поможет "Александрии", потом пойдет своей дорогой", - сказал Кравченко.
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Иван Калюжный стал игроком "Александрии" зимой 2021 года свободным агентом из "Динамо". За клуб пока он отыграл 55 матчей.
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